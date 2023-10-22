«Не понял, зачем Магомед сделал этот удар». Штырков — про остановку боя Анкалаева

Боец RCC Иван Штырков поделился мнением о запрещённом ударе Магомеда Анкалаева, который российский боец нанёс своему сопернику на UFC 294 Джонни Уокеру, когда тот находился на трёх точках опоры.

«Удар был запрещенный. Уокер стоял на одном колене, Анкалаев ударил в голову. Насколько сильный был удар? Это вопрос.

Я так понял, что решение принял врач, а не Уокер. Такое случается. Немного не понял, зачем Анкалаев сделал этот удар. Хотя было видно, что Магомед забирает раунд, проблем у него никаких нет, он бил и попадал, в борьбе контролировал.

Всяко бывает. Так получилось. Вышло недопонимание между врачом, судьей и бойцом. Я считаю, что Анкалаев нашел ключ к Уокеру. И у него были все шансы победить», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.