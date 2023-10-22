Немков: Анкалаеву повезло, что его не дисквалифицировали

Боец смешанных единоборств Вадим Немков, становившийся чемпионом Bellator в полутяжёлой весовой категории, поделился мнением насчёт возможной дисквалификации россиянина Магомеда Анкалаева в бою с бразильцем Джонни Уокером на UFC 294.

«Честно говоря, думал, Магомеда дисквалифицируют, ему повезло. Это был первый раунд, запрещённый удар коленом. Бывает, что боец хочет продолжать бой, но по глазам видно, что не восстановился. Неизвестно, как бы всё пошло дальше. После запрещённого удара коленом ты можешь выйти и будет большой плюс на стороне того, кто бил. Возможно, правильно, что не дали продолжить. Врач видел, что Уокер не может продолжать. Возможно, следующий пропущенный удар Джонни мог бы стать проигрышным. А так, передерутся. Ну а Магомеду повезло, что не отдали победу сопернику», – сказал Вадим Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, во время боя Анкалаев, прижав соперника к сетке, ударил его коленом в голову в тот момент, когда Уокер находился на трёх точках опоры, после чего рефери остановил поединок. Доктор, осмотревший бразильца, заявил, что он не может продолжить бой.