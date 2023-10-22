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Алексей Кунченко высказался о спорной остановке боя Магомеда Анкалаева и Джонни Уокера

Алексей Кунченко высказался о спорной остановке боя Магомеда Анкалаева и Джонни Уокера
Магомед Анкалаев
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Экс-боец UFC Алексей Кунченко прокомментировал спорную остановку поединка россиянина Магомеда Анкалаева с бразильцем Джонни Уокером на турнире UFC 294.

«Когда врач подошёл и задавал вопросы, он ничего не ответил, просто молчал. Скорее всего, он сам слил этот бой. Нужно было просто дать ответ — а он молчал, потирал свою бровь. Джонни понимал, что это тяжёлый бой, не мог сделать выбор. Врач три раза вопрос задал – он ничего не ответил. Врач, естественно, снял его. Получилось очень неприятно для Анкалаева. Это уже второй неудачный бой. Я знал, что он должен был победить, и Уокер тоже это понимал. Считаю, что он специально это сделал. Легко мог продолжить, удар не был сильным», — сказал Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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