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Усман назвал предпочтительного соперника после поражения от Чимаева

Усман назвал предпочтительного соперника после поражения от Чимаева
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман высказался о своих перспективах после поражения от Хамзата Чимаева на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Мне нужно снова поверить в себя. Довериться своим тренерам, довериться своей команде… довериться себе и взяться за дело. Это нелегко, но мне нужно совсем немного времени, небольшой перерыв, и я вернусь в зал.

Чимаев будет драться за титул, я бы согласился на соглавное событие, дю Плесси, UFC 300, почему нет?» — сказал Усман в интервью ESPN.

Поражение от Чимаева стало для 36-летнего Камару Усмана третьим в престижнейшей организации мира. Ранее он дважды проиграл британцу Леону Эдвардсу, отобравшему у него чемпионский титул.

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