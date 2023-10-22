Нганну заявил, что Фьюри настоял на увеличенном ринге в их бою

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну заявил, что британский боксёр Тайсон Фьюри настоял на увеличенном ринге в их поединке, который состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Нганну – в интервью TNT Sports: «Я готов заставить его двигаться меньше. И я знаю, что он просил о ринге максимального размера».

Фьюри: «Нет, я этого не делал. Я не просил никакого ринга. Я готов подраться с тобой и в телефонной будке, никаких проблем».

Нганну: «Ты не просил о 24-футовом ринге, Тайсон?»

Фьюри: «Нет, я вообще не заговаривал о размере. Я не вмешивался в бизнес. Чемпионский ринг 20 футов в длину, поэтому, если просили о 24-футовом ринге, мы можем сделать это на 20-футовом. Легко».