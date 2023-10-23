Как закончится бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну?

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт вечер бокса, в главном событии которого встретятся британский чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри и франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, предположив, каким образом завершится бой Фьюри и Нганну.

На счету Фьюри 34 поединка в профессиональном боксе, в которых он добыл 33 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона был завершён вничью.

Нганну в смешанных единоборствах в общей сложности провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.

Роналду поучаствовал в промо-ролике боя Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну: