Фьюри: только полный идиот думает, что я не готовлюсь к бою с Нганну

Британский чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри заявил, что проводит полноценную подготовку к предстоящему поединку с франко-камерунским бойцом смешанных единоборств, бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. Противостояние состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Почему кто-то думает, что я не воспринимаю бой серьёзно? Мне платят много денег, чтобы я вышел туда и показал шоу, показал бой. И против меня опасный пассажир, который постарается вышибить мне мозги и попытается забрать всё, что у меня есть. Любой, кто думает, что я не буду готовиться как положено к бою такой величины, просто дурак. Полный идиот», — сказал Фьюри на канале IFL TV в YouTube.

Роналду поучаствовал в промо-ролике боя Фьюри и Нганну: