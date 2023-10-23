«Меня считали сумасшедшим, а мама призывала одуматься». Нганну — о решении заняться боксом

Бывший обладатель титула UFC в тяжёлом весе франко-камерунский боец ММА Фрэнсис Нганну рассказал, что на протяжении своей жизни часто сталкивался с мнением людей, в том числе самых близких, которые советовали ему отказаться от каких-либо начинаний, но благодаря вере в себя у него всё получалось.

«Я действительно верю, что всё возможно. Позвольте мне сказать вам кое-что: там, откуда я родом, в меня никто не верил. В тот момент, когда я впервые начал заниматься боксом, мне было 22 года, и люди думали, что я сумасшедший. Даже моя мама сказала мне: «Сынок, я люблю тебя и всегда поддержу тебя, но я надеюсь, что когда-нибудь ты одумаешься». Но я доказал, что они ошибались. Это вселяет уверенность», — приводит слова Нганну Eurosport со ссылкой на его выступление на канале TNT Sports.

Все факты о предстоящем поединке Фьюри — Нганну: