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Фрэнсис Нганну: Фьюри ведёт себя как дурак, но при этом очень и очень умён

Фрэнсис Нганну: Фьюри ведёт себя как дурак, но при этом очень и очень умён
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Бывший обладатель титула UFC в тяжёлом весе франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну ответил на вопрос по поводу предстоящего поединка с британским чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. У Нганну поинтересовались, каким образом он может победить Фьюри.

«Обычно мне нравится говорить о нокауте, но я не хочу терять концентрацию в бою с ним. Он ведёт себя как дурак, но при этом очень и очень умён. Я предельно сосредоточен и действительно готов ко всему, что может произойти. Прекрасно знаю, что этот поединок для меня сложится крайне непросто», — приводит слова Нганну Eurosport со ссылкой на его выступление на канале TNT Sports.

Все факты о предстоящем поединке Фьюри — Нганну:

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