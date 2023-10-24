Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт вечер бокса, главным событием которого станет поединок между британским чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и франко-камерунским бойцом смешанных единоборств, бывшим чемпионом промоушена UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.

Официальной трансляции боя в Российской Федерации не будет. При этом «Чемпионат» осветит основные события поединка и спортивного мероприятия в целом. Старт турнира запланирован на 18:00 по московскому времени.

На счету Фьюри 34 поединка в профессиональном боксе, в которых он добыл 33 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона был завершён вничью. Нганну в смешанных единоборствах в общей сложности провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.

Фьюри и Нганну – фанаты футбола. Топят за заклятых врагов: