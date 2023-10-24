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Максим Кузнецов дал прогноз на бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну

Максим Кузнецов дал прогноз на бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну
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Победитель Кубка Европы по боксу Максим Кузнецов поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну. Он состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Тайсон Фьюри – уникальный боксёр. Он не атлет, но очень сильный. Нганну пришёл из UFC, его немного тренировал Майк Тайсон. Он сильно бьёт, но нужно ведь донести удар. Я ставлю на победу Фьюри – он быстрый, выносливый и очень высокий. Чувствует себя как рыба в воде. Процентов 60 на 40, что Фьюри побьёт его», — сказал Максим Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Все факты о предстоящем поединке Фьюри — Нганну:

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