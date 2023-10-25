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Тайсон Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию на бой с Нганну

Тайсон Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию на бой с Нганну
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, звёздный британец Тайсон Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию, где уже 28 октября состоится его поединок с бывшим чемпионом UFC, камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

Фото: из личного архива Тайсона Фьюри

Фото: из личного архива Тайсона Фьюри

Фото: из личного архива Тайсона Фьюри

Фото: из личного архива Тайсона Фьюри

Фото: из личного архива Тайсона Фьюри

Фьюри не выступал с декабря, когда в добровольной защите титула победил техническим нокаутом в десятом раунде соотечественника Дерека Чисору.

Нганну в последний раз проводил бой на турнире по смешанным единоборствам UFC 270, состоявшемся в январе 2022 года, где победил единогласным судейским решением француза Сириля Гана.

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