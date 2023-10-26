Фьюри: мне предлагали миллионы долларов за рекламу алкоголя и азартных игр

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри ответил на вопрос, почему отказывается от рекламных компаний алкоголя и азартных игр.

«Нет, я не рекламирую ничего, что могло бы привести к ментальным проблемам, являющимся причиной суицида. У меня было много предложений от развлекательных компаний, поверьте мне, они предлагали большие сделки, миллионы долларов.

Я не делаю этого, потому что я имел проблемы с психикой, и я знаю, каково – захотеть лишить себя жизни. Когда вы проигрываете всё в азартных играх, вы хотите лишить себя жизни. И некоторые делают это. Ментальные проблемы – не шутка, это крупнейший убийца людей до 35 лет.

Индустрия фитнеса в Великобритании стоит £ 3,5 миллиарда. Алкогольная индустрия стоит £ 64 миллиарда. Это просто смешно. Множество преступлений совершено из-за алкоголя, множество автомобильных аварий… А сколько травм получено, ножевых и огнестрельных, сколько совершено ограблений?» — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Boxing King Media» — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

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