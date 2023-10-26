Фьюри: Великобритания — очень небезопасное место

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал о своём опыте пребывания в Саудовской Аравии, где состоится его поединок с экс-чемпионом UFC камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

«Саудовская Аравия – безопасное место. Здесь нулевая преступность. Думаю, я мог бы потерять часы за миллион фунтов, и никто бы их не тронул. И на то есть причины. В Англии вы можете ударить кого-нибудь ножом, выстрелить в кого-то, ограбить и получить за это около пяти лет. Иногда и больше, 25 лет, но так и должно быть.

Великобритания — очень небезопасное место. Я чувствую себя намного безопаснее здесь, чем в Лондоне. Раньше я только и думал о том, чтобы, не дай бог, что-то не так сказать или сделать», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.