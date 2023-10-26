Тайсон Фьюри объяснил, почему ушёл из школы в 10 лет

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал о своём становлении в боксе.

«Мы оба с Джошуа выбрались из полного дерьма, не стоит забывать об этом. И теперь мы мультимиллионеры. Это нужно уважать.

И никогда толком не ходил в школу, я ушёл из школы в 10 лет, чтобы сосредоточиться на том, чтобы стать боксёром. У меня вообще не было денег, я добирался до зала пешком. У меня были дерьмовые порванные перчатки. Моя экипировка воняла и была продрана.

Ола Афолаби, бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе, отдал мне перчатки, когда я только стал профессионалом. Они были порваны, я и проносил их четыре года! Я носил их, пока они не сгнили», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.