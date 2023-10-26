Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джо Роган рассказал о реальной причине конфликта UFC и USADA

Джо Роган рассказал о реальной причине конфликта UFC и USADA
Комментарии

Звёздный комментатор UFC Джо Роган заявил, что разрыв отношений крупнейшего промоушена смешанных единоборств и USADA (U.S. Anti-Doping Agency) в первую очередь связан с организационными вопросами, а не со статусом ирландского бойца Конора Макгрегора в антидопинговом агенстве.

«Они намекали, что есть разногласия с UFC из-за ситуации с Конором Макгрегором. Но это не соответствует действительности, потому что Конор вошёл в пул USADA и на данный момент сдал два теста. Так что они ошибаются. Проблема была в том, что они будили ребят в 6:30 утра в день взвешивания. Они занимались подобными безумными глупостями, пытаясь получить пробы в день боя», — рассказал Роган в подкасте на своём Youtube-канале.

Материалы по теме
Из-за Конора больше не будет проверок на допинг? Как ирландец рассорил UFC и USADA
Из-за Конора больше не будет проверок на допинг? Как ирландец рассорил UFC и USADA
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android