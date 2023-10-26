Анкалаев — об Уокере: я был готов к бою с воином, а он оказался клоуном

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), россиянин Магомед Анкалаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о своём сопернике по предыдущему поединку – бразильце Джонни Уокере. Их бой прошёл на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) и был признан несостоявшимся после запрещённого неумышленного удара коленом со стороны Анкалаева.

«Я был готов к бою с воином, а он оказался клоуном», — написал Анкалаев.

После консультаций с Уокером врач решил не давать добро на продолжения поединка. Сам же Джонни после остановки противостояния начал всячески демонстрировать, что готов продолжить бой.

Что нужно знать о российском бойце ММА Магомеде Анкалаеве: