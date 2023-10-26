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Джонни Уокер хлёстко ответил Магомеду Анкалаеву, который назвал его клоуном

Джонни Уокер хлёстко ответил Магомеду Анкалаеву, который назвал его клоуном
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Бразильский боец смешанных единоборств Джонни Уокер прокомментировал высказывание россиянина Магомеда Анкалаева, которое тот недавно сделал в его адрес.

«Я был готов к бою с воином, а он оказался клоуном», — написал ранее Анкалаев.

«Это я клоун? А может, ты мошенник, который любит играть грязно? Тебя должны были дисквалифицировать! Ты увидел, что потерял сильную позицию, а я встал. Ты наложил в штаны и решил действовать грязно. У тебя 20 профессиональных боёв, а ты до сих пор не знаешь правил?» — написал на своей странице в социальных сетях Уокер.

Напомним, бой между Уокером и Анкалаевым состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) и был признан несостоявшимся после запрещённого неумышленного удара коленом со стороны Анкалаева.

Что нужно знать о Магомеде Анкалаеве:

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