Конор Макгрегор показал, как отрабатывает на груше удары ногами

35-летний ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав, как проводил тренировочное занятие. Макгрегор поупражнялся на груше, отработав удары руками и ногами.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Конор – бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Последний бой он провёл летом 2021 года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 264 встречался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Дастин одержал победу в первом раунде после того, как ирландский боец сломал ногу. С тех пор Макгрегор не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале. Ожидается, что в следующем бою он встретится с Майклом Чендлером.

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