Магомед Анкалаев: скоро будут хорошие новости

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), россиянин Магомед Анкалаев у себя в социальных сетях сделал анонс грядущих новостей. Они, по словам Анкалаева, должны последовать в ближайшее время.

«Скоро будут хорошие новости», — написал Анкалаев, прикрепив к сообщению своё фото с бразильцем Джонни Уокером.

Фото: Из личного архива Магомеда Анкалаева

Анкалаев в последнем поединке встречался с Джонни Уокером. Их бой проходил на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) и был признан несостоявшимся после запрещённого неумышленного удара коленом со стороны Магомеда. После консультаций с Уокером врач решил не давать добро на продолжения поединка. Сам же Джонни после остановки противостояния начал всячески демонстрировать, что готов продолжить бой.

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