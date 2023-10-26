Нганну встретился с Криштиану Роналду перед боем с Фьюри

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав несколько фото с португальским форвардом Криштиану Роналду. В настоящий момент Роналду выступает за клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср».

«Рад был видеть тебя на этой неделе, брат. Спасибо, что пригласил меня и мою семью на матч «Аль-Насра». Увидимся в субботу», – подписал фото Фрэнсис.

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Напомним, 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Нганну проведёт боксёрский поединок с чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.

В активе Нганну в смешанных единоборствах 20 поединков, в которых он одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.

Все факты о предстоящем поединке Фьюри — Нганну: