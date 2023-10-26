Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Представлен пояс, который достанется победителю боя между Фьюри и Нганну

Представлен пояс, который достанется победителю боя между Фьюри и Нганну
Комментарии

Появилось фото пояса WBC, который достанется победителю поединка между британским боксёром Тайсоном Фьюри и франко-камерунский бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну. Их бой пройдёт 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и будет главным событием боксёрского вечера.

Фото: https://twitter.com/MichaelBensonn

Фьюри в общей сложности на боксёрском ринге провёл 34 поединка, в которых добыл 33 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона был завершён вничью. Британец ни разу не терпел поражений в профессионалах. На счету Нганну в смешанных единоборствах 20 боёв, в которых он одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения. Бой с Фьюри станет для него дебютным в боксе.

Все факты о предстоящем поединке между Фьюри и Нганну:

Материалы по теме
Пресс-конференция Фьюри — Нганну: Тайсон и Фрэнсис устроили перепалку!
Live
Пресс-конференция Фьюри — Нганну: Тайсон и Фрэнсис устроили перепалку!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android