Представлен пояс, который достанется победителю боя между Фьюри и Нганну

Появилось фото пояса WBC, который достанется победителю поединка между британским боксёром Тайсоном Фьюри и франко-камерунский бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну. Их бой пройдёт 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и будет главным событием боксёрского вечера.

Фото: https://twitter.com/MichaelBensonn

Фьюри в общей сложности на боксёрском ринге провёл 34 поединка, в которых добыл 33 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона был завершён вничью. Британец ни разу не терпел поражений в профессионалах. На счету Нганну в смешанных единоборствах 20 боёв, в которых он одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения. Бой с Фьюри станет для него дебютным в боксе.

Все факты о предстоящем поединке между Фьюри и Нганну: