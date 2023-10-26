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«Я хочу, чтобы вы все услышали». Нганну высказался о предстоящем бое с Фьюри

«Я хочу, чтобы вы все услышали». Нганну высказался о предстоящем бое с Фьюри
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Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну высказался о предстоящем поединке с чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Он пройдёт 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Для Нганну это будет дебют в боксе.

«Мечта становится реальностью. Майк Тайсон здесь, рядом со мной. И я буду драться с Тайсоном Фьюри. Ещё четыре года назад я не мог представить, что это случится. Но я живу мечтой. Это не просто. Но я хочу, чтобы вы все услышали. Спасибо большое за такую возможность, за то, что это случилось. Я понимаю, что такой бой – это риск», — сказал Нганну на пресс-конференции.

Все факты о предстоящем поединке Фьюри — Нганну:

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