Фьюри: Нганну всего лишь имитация, а имитировать могут многие

Британский чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри высказался о предстоящем поединке с франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну. Он состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я счастлив быть здесь. Фрэнсис – большой человек. Но он – это всего лишь имитация. Многие могут имитировать. Но не каждый может сделать оригинал. Есть только один Цыганский король», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

Фьюри в общей сложности провёл 34 поединка в профессиональном боксе, в которых добыл 33 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона был завершён вничью. На счету Нганну в смешанных единоборствах 20 боёв, в которых он одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.

Все факты о предстоящем поединке Фьюри — Нганну: