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Отец Фьюри пытался побежать к Майку Тайсону и тренеру Нганну. Вмешались охранники

Отец Фьюри пытался побежать к Майку Тайсону и тренеру Нганну. Вмешались охранники
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В настоящий момент в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит пресс-конференция, посвящённая поединку между франко-камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну и чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Их бой пройдёт 28 октября.

В какой-то момент во время проведения пресс-конференции отец Фьюри предпринял попытку подбежать к Майку Тайсону и тренеру Нганну. В дело пришлось вмешаться охране.

На счету Фьюри 34 поединка в профессиональной карьере, в которых добыл 33 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона был завершён вничью. В активе Нганну в смешанных единоборствах 20 боёв, в которых он одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.

Все факты о предстоящем поединке Фьюри — Нганну:

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Пресс-конференция Фьюри — Нганну: Тайсон и Фрэнсис устроили перепалку!
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