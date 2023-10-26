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Нганну раскрыл, какие первые слова ему сказал Майк Тайсон при подготовке к бою с Фьюри

Нганну раскрыл, какие первые слова ему сказал Майк Тайсон при подготовке к бою с Фьюри
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Бывший чемпион промоушена UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну рассказал о своём тренировочном лагере к поединку с чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Их бой пройдёт 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Одним из тренеров Нганну, которые готовили его к предстоящему противостоянию, был прославленный боксёр Майк Тайсон.

«Я прошёл сложный лагерь. Это было очень по-разному, очень разный опыт для меня. Мне очень важно иметь своего тренера и Майка Тайсона за спиной. Я становлюсь лучше, я это чувствую. Первая вещь, которую мне сказал Майк Тайсон, что Фьюри имеет две руки и две ноги, как и я», — сказал Нганну на пресс-конференции.

Фьюри и Нганну – фанаты футбола. Топят за заклятых врагов:

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Пресс-конференция Фьюри — Нганну: Тайсон и Фрэнсис устроили перепалку!
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