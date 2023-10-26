Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри устроили перепалку на пресс-конференции

Франко-камерунский боец ММА, бывший чемпион промоушена UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну и его соперник по предстоящему поединку, чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри устроили словесную перепалку во время пресс-конференции. Из бой пройдёт 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я вырублю тебя в шестом раунде», — сказал Нганну на пресс-конференции.

«Я готов, я готов к бою. Я живу как чемпион. Я вырублю тебя. Ты большая сосиска, большая толстая сосиска», — ответил Фьюри.

В последнем бою Фьюри проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив победу Фьюри техническим нокаутом.

Фрэнсис в последний раз появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана.

Фьюри и Нганну – фанаты футбола. Топят за заклятых врагов: