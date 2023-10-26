Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фьюри начал щекотать Нганну во время битвы взглядов

Фьюри начал щекотать Нганну во время битвы взглядов
Комментарии

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялась битва взглядов между британским чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и франко-камерунским бойцом смешанных единоборств, бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. В какой-то момент Фьюри начал щекотать своего соперника, вызвав улыбку на его лице.

Напомним, поединок между Фьюри и Нганну пройдёт 28 октября.

В последнем бою Тайсон проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив победу Фьюри техническим нокаутом.
Нганну в последний раз появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана.

Все факты о предстоящем поединке Фьюри — Нганну:

Материалы по теме
Цыганский король разобьёт мечту экс-чемпиона UFC? Где смотреть бой Фьюри — Нганну
Цыганский король разобьёт мечту экс-чемпиона UFC? Где смотреть бой Фьюри — Нганну
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android