Фьюри начал щекотать Нганну во время битвы взглядов

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялась битва взглядов между британским чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и франко-камерунским бойцом смешанных единоборств, бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. В какой-то момент Фьюри начал щекотать своего соперника, вызвав улыбку на его лице.

Напомним, поединок между Фьюри и Нганну пройдёт 28 октября.

В последнем бою Тайсон проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив победу Фьюри техническим нокаутом.

Нганну в последний раз появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана.

Все факты о предстоящем поединке Фьюри — Нганну: