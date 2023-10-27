Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Конор Макгрегор сдал первый официальный допинг-тест с 2021 года

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор вернулся в пул тестирования Антидопингового агентства США. Об этом сообщает официальный сайт USADA.

Отмечается, что Конор сдал один тест на допинг. Чтобы вернуться в октагон, ему необходимо пройти проверку минимум дважды.

Ранее стало известно о том, что USADA и лига UFC, которые работали вместе с 2015 года, приняли решение не продлевать действующее соглашение. Стороны прекратят сотрудничество с 1 января 2024 года.

Напомним, профессиональный рекорд Макгрегора в смешанных единоборствах составляет 22-6. В своём последнем поединке, состоявшемся в июле 2021 года, Конор из-за перелома ноги уступил американцу Дастину Порье. Тогда ирландский боец покинул пул тестирования Антидопингового агентства США.