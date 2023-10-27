Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор сдал первый официальный допинг-тест с 2021 года

Конор Макгрегор сдал первый официальный допинг-тест с 2021 года
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор вернулся в пул тестирования Антидопингового агентства США. Об этом сообщает официальный сайт USADA.

Отмечается, что Конор сдал один тест на допинг. Чтобы вернуться в октагон, ему необходимо пройти проверку минимум дважды.

Ранее стало известно о том, что USADA и лига UFC, которые работали вместе с 2015 года, приняли решение не продлевать действующее соглашение. Стороны прекратят сотрудничество с 1 января 2024 года.

Напомним, профессиональный рекорд Макгрегора в смешанных единоборствах составляет 22-6. В своём последнем поединке, состоявшемся в июле 2021 года, Конор из-за перелома ноги уступил американцу Дастину Порье. Тогда ирландский боец покинул пул тестирования Антидопингового агентства США.

Материалы по теме
Фото
Конор Макгрегор показал, как отрабатывает на груше удары ногами
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android