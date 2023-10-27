Нганну: отправлю Фьюри в нокдаун, потому что у меня тяжелейший удар в мире

Французский боец Фрэнсис Нганну рассказал, как планирует справиться с британцем Тайсоном Фьюри в поединке, который пройдёт 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я чувствую себя великолепно. Это большой шаг, шаг выше. Я очень взволнован и жду завтрашнюю ночь. Я хорошо тренировался, я уверен в своих людях. В этом и есть мой секрет. Я отправлю его в нокдаун, потому что у меня самый тяжёлый удар в мире», — сказал Нганну после церемонии взвешивания».

Отметим, ранее прошла церемония взвешивания, где Фьюри оказался тяжелее соперника. Тайсон показал на взвешивании вес в 125,6 кг, а Нганну завершил взвешивание с 123,4 кг.

Напомним, Нганну в последний раз появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана.