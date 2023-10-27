Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фьюри — о Нганну: чемпион по настольному теннису сыграет с Джоковичем в финале Уимблдона

Фьюри — о Нганну: чемпион по настольному теннису сыграет с Джоковичем в финале Уимблдона
Тайсон Фьюри
Комментарии

Британец Тайсон Фьюри поделился мнением насчёт француза Фрэнсиса Нганну, с которым ему предстоит сразиться в поединке по правилам бокса.

«Я думаю, он большая толстая сосиска. Что он сможет сделать против меня? Абсолютно ничего. Это как если чемпион по настольному теннису встретится с Джоковичем в финале Уимблдона. Бокс — это спорт джентльменов, великое учение. Я нокаутирую Нганну», — сказал Фьюри после церемонии взвешивания.

Отметим, ранее прошла церемония взвешивания, где Фьюри оказался тяжелее соперника. Тайсон показал на взвешивании вес в 125,6 кг, а Нганну завершил взвешивание с 123,4 кг.

Напомним, поединок между Фьюри и Нганну пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября на арене «Кинг Фахд Интернейшнл».

Профессиональный бокс 2023. Рейтинговые бои
Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну
29 октября 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Тайсон Фьюри
Не началось
Фрэнсис Нганну
Материалы по теме
Тайсон Фьюри оказался тяжелее Фрэнсиса Нганну перед боем в Эр-Рияде
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android