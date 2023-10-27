Фьюри — о Нганну: чемпион по настольному теннису сыграет с Джоковичем в финале Уимблдона

Британец Тайсон Фьюри поделился мнением насчёт француза Фрэнсиса Нганну, с которым ему предстоит сразиться в поединке по правилам бокса.

«Я думаю, он большая толстая сосиска. Что он сможет сделать против меня? Абсолютно ничего. Это как если чемпион по настольному теннису встретится с Джоковичем в финале Уимблдона. Бокс — это спорт джентльменов, великое учение. Я нокаутирую Нганну», — сказал Фьюри после церемонии взвешивания.

Отметим, ранее прошла церемония взвешивания, где Фьюри оказался тяжелее соперника. Тайсон показал на взвешивании вес в 125,6 кг, а Нганну завершил взвешивание с 123,4 кг.

Напомним, поединок между Фьюри и Нганну пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября на арене «Кинг Фахд Интернейшнл».