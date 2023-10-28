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Тайсон Фьюри: могу выпить 25 пинт пива и всё равно победить Фрэнсиса Нганну

Тайсон Фьюри: могу выпить 25 пинт пива и всё равно победить Фрэнсиса Нганну
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Британский тяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что мог бы выпить 25 пинт пива перед боксёрским поединком с Фрэнсисом Нганну, но всё равно одержал бы победу.

«Однажды я сказал, что смогу выпить 15 пинт пива и всё равно победить Энтони Джошуа. Так вот, я собираюсь официально заявить, что могу выпить 25 пинт пива и всё равно победить Фрэнсиса Нганну.

Честно говоря, мы мало что знаем о том, каков этот парень в боксе. Очевидно, что он дебютирует в профессиональном бою против чемпиона мира в тяжёлом весе, что само по себе является большой задачей.

Я в очень, очень хорошей форме, я очень хорошо готов устроить шоу и выиграть бой», — приводит слова Фьюри Eurosport со ссылкой на TNT sports.

Напомним, поединок между Фьюри и Нганну пройдёт 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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