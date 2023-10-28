Онлайн-трансляция боя Фьюри — Нганну начнётся примерно в 00:00 мск

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер профессионального бокса, в главном событии которого действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри сразится с бывшим чемпионом UFC, камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

Тайсону Фьюри 35 лет. На счету британца 34 боя в боксе (34 победы и одна ничья). Для 37-летнего Фрэнсиса Нганну предстоящее выступление станет дебютом на профессиональном ринге.

Официальной трансляции боксёрского вечера на территории Российской Федерации не будет. Старт турнира запланирован на 18:00 мск. Ожидается, что поединок между Фьюри и Нганну начнётся не раньше 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Все факты о предстоящем поединке Фьюри — Нганну