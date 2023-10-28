Фьюри — Нганну: прямой эфир боя начнётся примерно в 00:00 мск

В ночь с 28 на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер профессионального бокса. В главном бою действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри встретится с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

Фьюри не дрался с декабря, когда в добровольной защите титула WBC победил техническим нокаутом соотечественника Дерека Чисору. Нганну в последний раз выступил на турнире по смешанным единоборствам UFC 270, состоявшемся в январе 2022 года, где победил единогласным судейским решением француза Сириля Гана.

Официальной трансляции боксёрского вечера на территории Российской Федерации не будет. Старт турнира запланирован на 18:00 мск. Ожидается, что поединок между Фьюри и Нганну начнётся не раньше 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.