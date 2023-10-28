79% читателей «Чемпионата» уверены в победе Фьюри над Нганну

«Чемпионат» провёл опрос среди своих читателей о победителе в предстоящем боксёрском поединке между действующим чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом MMA-промоушена UFC камерунцем Фрэнсисом Нганну.

63% процента опрошенных считают, что Фьюри досрочно завершит поединок, 16% ожидают судейского решения в пользу британца. Всего 2% ставят на победу Нганну по очкам, 16% — на нокаут от камерунца. 3% считают, что будет ничья.

Напомним, поединок Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну состоится в ночь с 28 на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Официальной трансляции боксёрского вечера на территории Российской Федерации не будет. Ожидается, что поединок между Фьюри и Нганну начнётся не раньше 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.