«Разбудите за пять минут». Фьюри иронично высказался о настрое на бой с Нганну

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри иронично высказался о своём настрое перед выходом на боксёрский поединок с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

«Мы готовы зажигать. Кто-нибудь, разбудите меня, когда останется пять минут», — сказал Фьюри в эфире TNT Sports.

Напомним, поединок Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну состоится в ночь с 28 на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Официальной трансляции боксёрского вечера на территории Российской Федерации не будет. Ожидается, что поединок между Фьюри и Нганну начнётся не раньше 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.