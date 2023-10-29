Тайсон Фьюри одержал 34-ю победу на профессиональном ринге

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри, сегодня, 29 октября, одержавший победу над камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, победил в 34-й раз на профессиональном ринге.

Тайсону Фьюри 35 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2008 году и в ноябре 2015-го впервые сразился за звание чемпиона мира, отобрав на выезде в Германии титулы WBA (Super), IBF и WBO и легендарного украинца Владимира Кличко, после чего прервал карьеру на два с половиной года.

Фьюри вернулся в июне 2018 года и после двух разогревочный боёв вышел на чемпиона WBC Деонтея Уайлдера. Первый поединок бойцов завершился вничью, однако в реванше, состоявшемся в феврале 2020-го, Фьюри досрочно остановил американца, после чего провёл три защиты.