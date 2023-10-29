Нганну прокомментировал поражение от Фьюри в боксёрском бою

Бывший чемпион UFC, камерунский боец Фрэнсис Нганну прокомментировал поражение в боксёрском поединке с действующим чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри. Бой продлился все десять раундов и завершился победой британца раздельным решением судей.

«Чувствую себя великолепно, фантастически. Спасибо всем, что дали мне такую возможность. Я показал, что я могу драться. Я готов к боям, я могу стать лучше. Это был мой первый поединок, отличный опыт. Я вернусь сильнее. Я почувствовал вкус этой игры. Сейчас я знаю, как это делать, я готов», — сказал Нганну после боя.

Для Фьюри эта победа стала 34-й в профессиональном ринге. Также на его счету одно поражение. Нганну, в свою очередь, провел дебютный бой в боксе.