Уоррен рассказал о судьбе боя между Фьюри и Усиком после тяжёлого боя британца с Нганну

Промоутер Фрэнк Уоррен высказался о возможном поединке между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком. Напомним, Фьюри в завершившемся турнире в Саудовской Аравии победил камерунца Фрэнсиса Нганну раздельным решением судей.

«Не думаю, что дата будет объявлена сейчас, но бой в силе. Оба боксёра хотят его провести. Вы видите, что у Тайсона рассечение. Посмотрим, как оно залечится. Это крупнейший бой в боксе. Все хотят его увидеть. Зрители его увидят в Саудовской Аравии, и он побьёт рекорды продаж», — сказал Уоррен после боя.

Отметим, в третьем раунде Фьюри оказался в нокдауне.

Фьюри одержал 34-ю победу в профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что бой между Фьюри и Усиком может состояться в декабре.