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Вы согласны с судейским решением боя Фьюри — Нганну?

Вы согласны с судейским решением боя Фьюри — Нганну?
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В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился боксёрский вечер, в котором британский боксёр Тайсон Фьюри встретился с камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну. Поединок продлился все десять раундов и завершился победой британца раздельным решением судей. В третьем раунде британец побывал в нокдауне.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос, насколько вы согласны с судейским решением боя.

Пройти опрос можно по ссылке.

На счету Фьюри 35 боёв в профессиональном ринге, в которых он одержал 34 победы и один поединок завершился вничью.

Для Фрэнсиса Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге. Ранее камерунский боец провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.

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