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Фрэнсис Нганну проиграл в первом бою по правилам профессионального бокса

Фрэнсис Нганну проиграл в первом бою по правилам профессионального бокса
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе, камерунский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну, сегодня, 29 октября, проигравший в боксёрском поединке с британцем Тайсоном Фьюри, уступил в первом официальном бою на профессиональном ринге.

Напомним, ранее стало известно, что поединок Фьюри и Нганну официально утверждён как официальный.

Фрэнсису Нганну 37 лет. Камерунец дебютировал как профессиональный боец MMA в 2013 году и в декабре 2015-го впервые подрался в UFC. В январе 2018 года Нганну впервые сразился за титул UFC, но уступил американцу Стипе Миочичу. Реванш состоялся в марте 2021-го, и на этот раз камерунец победил нокаутом во втором раунде. В своём последнем бою на UFC 270 Нганну одолел по очка француза Сириля Гана.

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