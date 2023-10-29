Пресс-конференцию после боя Фьюри — Нганну отменили

Пресс-конференция по итогам боя в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и французско-камерунским бойцом Фрэнсисом Нганну был отменена, сообщает журналист Майк Бон на своей странице в социальной сети X. Такое решение приняла промоутерская компания Top Rank.

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в главном событии боксёрского вечера Фьюри одержал победу над Нганну раздельным судейским решением — 96:93, 95:94, 94:95.

35-летний британец выиграл свой 34-й бой на профессиональном ринге. Принадлежащий Фьюри чемпионский пояс WBC не выставлялся на кону в этом поединке. 37-летний Нганну является бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе. Бой с Фьюри был для него первым поединком на профессиональном ринге.