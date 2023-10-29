«Это был дикий бой». Конор Макгрегор — о поединке Фьюри и Нганну

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер профессионального бокса, в главном событии которого действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри встретился с бывшим чемпионом UFC, камерунским бойцом Фрэнсисом Нганну. Бой продлился все десять раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей.

После окончания поединка бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, который присутствовал на арене во время боя, прокомментировал его исход. Это был дикий бой. Тайсон не причинил ему боли попасть по нему!

Нганну нанёс прекрасный удар, попав Фьюри в затылок. Тайсон – крутой мужик. У него крепкий подбородок. И как же силён Нганну. Бокс в тяжёлом весе очень захватывает, особенно возле ринга»., — заявил Макгрегор в эфире TNT.