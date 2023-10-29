Нганну рассказал, почему пританцовывал во время нокдауна Фьюри

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер профессионального бокса, в главном событии которого действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри встретился с бывшим чемпионом UFC, камерунским бойцом Фрэнсисом Нганну. Бой продлился все десять раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей.

Нганну по ходу третьего раунда отправил Фьюри в нокдаун и стал пританцовывать. После окончания поединка камерунец прокомментировал свои действия. «Когда начался бой, он сказал мне: «Пошли в школу». И после нокдауна я сказал ему: «Ты плохой учитель», — сказал Нганну в эфире ESPN MMA в YouTube.

Для Фрэнсиса Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге. Ранее камерунец провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.