«Конор Макгрегор проложил путь к этому». Стерлинг — о поединке Фьюри и Нганну

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер профессионального бокса, в главном событии которого действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри встретился с бывшим чемпионом UFC, камерунским бойцом Фрэнсисом Нганну. Бой продлился все десять раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей.

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг после окончания поединка прокомментировал его итоги, а также высказался о переходах спортсменов из MMA в профессиональный бокс. «Фрэнсис!!! Очень впечатляюще, и вы можете привести аргументы в пользу его победы! Конор проложил путь к этому, а Фрэнсис Нганну широко распахнул ворота! Это доказательство того, что при правильной подготовке ребята из ММА могут более чем удачно сражаться с лучшими боксёрами», — написал Стерлинг на своей странице в Х (Ранее Twitter).