Появились судейские записки боя Тайсон Фьюри – Фрэнсис Нганну

В ночь с 28 на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходил вечер профессионального бокса, в главном событии которого чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри дрался с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Бой продлился все десять раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей.

После окончания поединка были опубликованы судейские записки поединка.

Судейские записки боя Фьюри — Нганну

Напомним, на счету британца 35 боёв в профессиональном ринге, в которых он одержал 34 победы, а один поединок завершился вничью.

Для Фрэнсиса Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге. Ранее камерунец провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.