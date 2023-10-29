«Это был не тот Фьюри, который победил Уайлдера». Льюис – о бое британца с Нганну

Культовый американский боксёр, последний абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории Леннокс Льюис прокомментировал итоги боя британца Тайсона Фьюри с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Просто взглянув на эти любовные ручки, я подумал про себя, что у Фьюри не могло быть полноценного лагеря… Я думаю, что он, возможно, тренировался от четырёх до шести недель… Это определённо был не тот Фьюри, который победил Уайлдера», – написал Леннокс Льюис в своих социальных сетях.

Напомним, в ночь с 28 на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходил вечер бокса, в главном событии которого Фьюри встречался на ринге с Нганну. Бой продлился все десять раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей.