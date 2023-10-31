Нганну: кому не плевать на то, как к моему бою с Фьюри относится Дана Уайт?

Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну рассказал о том, что его не интересует мнение президента UFC Даны Уайта по поводу его поединка с британцем Тайсоном Фьюри.

«Как к этому отнёсся Дана Уайт? Кому не плевать. Я не могу быть чьей-то марионеткой. Я слишком большой и гордый для этого», – сказал Нганну The MMA Hour.

Напомним, в минувшие выходные Нганну уступил британцу Тайсону Фьюри раздельным решением судей.

Для Фрэнсиса Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге. Ранее камерунец провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.

Ранее Нганну рассказал о том, что он может провести поединок с американским боксёром Деонтеем Уайлдером по правилам смешанных единоборств.