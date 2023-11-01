Уокер: Анкалаев — грязный боец, я просто его изобью

Бразильский боец смешанных единоборств Джонни Уокер рассказал о своём отношении к россиянину Магомеду Анкалаеву.

«Я добьюсь поединка с Анкалаевым вновь. Надеюсь, это произойдёт уже скоро. Сейчас мы на стадии переговоров.

Я уверен, что отправлю его на Луну. Нет желания с ним разговаривать, я просто его изобью, пройду мимо и вычеркну из истории, ведь он грязный боец.

Я очень зол, потому что этот ублюдок пробил запрещенный удар коленом и его должны были дисквалифицировать. Я достану его, он уже видел, что теперь зверь перед ним разозлился», – приводит слова Уокера MMAFighting.

Напомним, бой между Уокером и Анкалаевым состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) и был признан несостоявшимся после запрещённого неумышленного удара коленом со стороны Анкалаева.