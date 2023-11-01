Джонс: я ненавижу трудные времена, но я тот, кто никогда не сдаётся

Лидер рейтинга pound-for-pound американец Джон Джонс рассказал о своём настроении после получения травмы.

Напомним, Джонс готовился к поединку со Стипе Миочичем, с которым он должен был сразиться в рамках UFC 295, и получил травму на тренировке. Позднее американцу диагностировали разрыв грудной мышцы.

«Я ненавижу трудные времена, ненавижу невзгоды, но мне нравится быть человеком, который проявляет упорство и отказывается сдаваться. Я не тот, кого можно сбрасывать со счетов. Мои лучшие дни все еще впереди», — сказал Джонс на видео, опубликованном в социальных сетях.

Напомним, что в связи с тем, что главный поединок вечера за титул в тяжёлом весе сорвался, руководство UFC приняло решение ввести временный титул, который оспорят российский боец Сергей Павлович и британец Том Аспиналл.

Турнир UFC 295 запланирован на 11 ноября и пройдёт в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».